Seconda partita consecutiva da titolare per Mkhitaryan. L’armeno gioca trequartista alle spalle di Dzeko con Kluivert e Perotti esterni. Ecco le parole dell’ex Arsenal prima dell’inizio del match contro l’Atalanta.

MKHITARYAN A DAZN

La sentite come una finale?

Sì, è una partita importante e siamo pronti per questa partita. Non sarà facile, ma dobbiamo vincere queste partite per raggiungere il quarto posto.