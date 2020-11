Mkhitaryan non raggiunge la nazionale: l’Armenia lo esclude dai convocati

La notizia era nell’aria, adesso è diventata ufficiale. Neanche Henrikh Mkhitaryan prenderà parte agli impegni della sua Nazionale. L’annuncio è arrivato direttamente dalla federazione dell’Armenia: “Considerando la velocità del contagio da Covid nella Roma e l’isolamento della prima squadra dopo gli ultimi casi, Mkhitaryan non si unirà alla nazionale per le prossime due partite”. L’Armenia dovrà quindi rinunciare al suo uomo di punta per le partite contro Georgia e Macedonia.

La decisione arriva dopo che anche i calciatori azzurri dell’Italia sono stati esclusi dai convocati: la Roma continuerà a seguire il programma come da protocollo che prevede il solo tragitto casa-lavoro-casa per tutto il gruppo squadra.