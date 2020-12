Mkhitaryan nominato “player of the month” di novembre dai tifosi della Roma

Henrikh Mkhitaryan è il calciatore romanista del mese di novembre. Il trequartista armeno, come annunciato dalla Roma su Twitter, è stato il giocatore giallorosso più votato dai tifosi, grazie soprattutto ai sei gol e due assist realizzati nelle sei partite disputate, tra campionato ed Europa League, in quest’arco di tempo (Fiorentina, Cluj, Genoa, ancora Cluj, Parma e Napoli). Un premio meritato per uno dei principali protagonisti di quest’avvio di stagione: Mkhitaryan succede a Pedro, che era stato nominato “player of the month” di ottobre.