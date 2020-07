Mkhitaryan: “Meritavamo di più, ma continuiamo a testa alta” – FOTO

Tra i migliori in campo nell’ultima sfida con l’Inter e in generale nel periodo post lockdown, Mkhitaryan si è espresso suoi social per lasciare un messaggio ai tifosi della Roma dopo la bella prestazione di ieri: “Una grande partita e uno sforzo importante per la squadra ieri sera. Certamente meritavamo di più, ma continuiamo a testa alta per le prossime sfide“. Grande fiducia quindi per il trequartista giallorosso, che si è messo alle spalle i guai fisici della prima parte di stagione e che ora sta offrendo prestazioni di classe e di concretezza a Fonseca e ai tifosi, candidandosi a uomo in più per la campagna europea e per il prossimo campionato. Alla soddisfazione social si è aggiunto anche Pau Lopez: “Grande partita della squadra, peccato non aver ottenuto i tre punti“.