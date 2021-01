Mkhitaryan l’arma in più della Roma: partecipazione a 17 gol, è secondo in Europa

Un rientro che pesa per la Roma, quello di Henrik Mkhitaryan. L’armeno, assente nell’ultima gara di campionato con lo Spezia, ha trovato con un preciso destro il suo nono gol stagionale in Serie A. Alle marcature il centrocampista affianca anche ben 8 assist per i compagni. Un dato che certifica, in totale, 17 partecipazioni complessive ai gol della Roma.

Un numero elevatissimo, il secondo in Europa, superato soltanto dalle 18 partecipazioni complessive del trequartista del Manchester United Bruno Fernandes. Mkhitaryan è tornato: la Roma con lui vola e le sue doti di leadership sono state apprezzate moltissimo anche stasera da mister Fonseca.