Mkhitaryan, la Roma esercita l’opzione del rinnovo. Ora manca l’ok dell’armeno

Mkhitaryan trascina la Roma nel presente, in attesa di delineare il proprio futuro. Il suo rinnovo di contratto, allo stato attuale, è infatti da considerarsi in stand by. Come riporta gazzetta.it il centrocampista, che ha centrato nella gara di ieri sera con il Verona le 25 presenze stagionali, ha ufficialmente ricevuto dal club giallorosso la comunicazione riguardante la clausola di prolungamento per un’altra stagione.

Mkhitaryan, che deve decidere se farla scattare o sfruttare la contropzione a suo favore, ha comunicato direttamente al club che a Roma sta bene, è felice e sereno, ma che per adesso preferisce prendersi qualche giorno di tempo. Nessuna ansia al momento a Trigoria, ma per la firma di cui si parlava già alla fine dello scorso anno bisognerà attendere ancora.