Mkhitaryan giocatore armeno dell’anno: “Il merito è anche dei miei compagni” – FOTO

Un altro riconoscimento per Mkhitaryan, che è stato premiato come miglior giocatore armeno dell’anno. Per la decima volta. Il trequartista classe ’89 alla Roma sta vivendo una nuova giovinezza ed è il giocatore più importante della squadra di Fonseca, oltre che costante punto di riferimento per la sua nazionale. Lo stesso ex Arsenal ha celebrato l’ennesima vittoria individuale con un post su Instagram: “Calciatore armeno dell’anno 2020 (decima volta). Sono grato a chi mi è stato accanto! Questo premio è per merito di tutti i miei compagni in nazionale e nella Roma. Giochiamo come una cosa sola”, ha scritto Mkhitaryan.