Mkhitaryan da 10, Ibanez sugli scudi: i giallorossi nella formazione ideale di WhoScored – FOTO

E’ stata una Roma convincente quella che ha sbancato Marassi regolando il Genoa con un secco 1-3, risultato frutto anche di alcune prestazione individuali di grandissimo livello. E proprio su questo si è concentrato come al solito il portale statistico WhoScored, che ha stilato la top 11 della giornata di Serie A includendo sia Mkhitaryan sia Ibanez. Con la tripletta personale l’armeno, posizionato al centro del campo insieme a Nandez nell’ipotetico 4-4-2, è il calciatore con la valutazione più alta, un 10 perfetto che certifica una prestazione da vero trascinatore. Il brasiliano ex Atalanta strappa invece un 8 come valutazione generale, la migliore del pacchetto difensivo formato anche da Hysaj, Terzi e Cuadrado.