Mkhitaryan, che voglia di Roma: niente bonus personali nel contratto

I tifosi della Roma aspettano solo di vederlo con la maglia giallorossa. Mkhitaryan era già arrivato accolto dall’entusiasmo dalla piazza, ma la partita di ieri della sua Armenia contro l’Italia ha contribuito ad alimentare ancora di più la fantasia dei romanisti. E c’è una particolarità legata al contratto che ha firmato con il club di Trigoria: il trequartista ex Arsenal, riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, oltre allo stipendio non percepirà bonus personali, ma solo di squadra e nello specifico quello legato al raggiungimento del quarto posto valido per l’ingresso in Champions: “Non so cosa succederà quando finirà il prestito – ha detto -, per adesso sono concentrato solo sulle prossime partite che andrò a fare”. Dopo aver sfidato Pellegrini e Florenzi, domenica incontrerà Edin Dzeko (Armenia-Bosnia l’8 settembre alle 15). In campo saranno avversari, ma solo per un paio d’ore. Poi si rivedranno a Trigoria e inizieranno a lavorare con Fonseca. I tifosi non vedono l’ora.