Mkhitaryan: “Cambiare molti club è stata una svolta per la mia carriera”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale Instagram dell’associazione COAF (Childern of Armenia Fund). L’ente ha anticipato il tutto riproponendo sui suoi social un video del 2017 in cui Mkhitaryan aveva incontrato alcuni ragazzi armeni, per i quali lui rappresenta un vero eroe. Queste le parole del calciatore romanista: “Non c’è un segreto per diventare un calciatore, è più un desiderio. Devi essere in grado di privarti di molte cose, di avere uno scopo, di lavorare sodo. Solo il talento non è abbastanza, devi fare del tuo meglio. Devi sempre cercare di fissarti un obbiettivo“.

Sul suo sogno di essere calciatore

Ho sempre detto che il mio obiettivo era quello di diventare un calciatore, non ho mai avuto dubbi. Ci sono state difficoltà, delle delusioni, ma sono durate poco e dopo sono riuscito ad andare avanti.

Sulla vita da calciatore

Ci sono molte critiche nella vita di un calciatore․ Fai una brutta partita e tutti ti criticano. Devi essere in grado di essere pronto a tutto. Se ti piace il calcio i tifosi ti rispetteranno. Se sei debole, non puoi giocare a calcio, ma puoi fare sport. Devi avere nervi saldi e resistere a tutto ciò.

Sulla carriera

I punti di svolta nella mia carriera sono stati tutti i passaggi da un club all’altro.