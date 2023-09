Mitrovic: “Seguo il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma”

Aleksandar Mitrovic, attaccante della Serbia e dell'Al-Hilal, ha rilasciato un intervista a La Gazzetta dello Sport. Il giocatore, reduce da ottime prestazioni con la sua nazionale, ha parlato del suo rapporto con il suo connazionale Vlahovic e tra le altre cose, ha anche parlato della Serie A. In particolare ha dichiarato di aver sempre avuto un debole per il campionato italiano, ma ciò che ha colpito delle sue parole è stata la squadra per cui l'attaccante tifa di più: "Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all’Al Hilal e voglio fare grandi cose qui e vincere dei titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma".