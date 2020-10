Mistero Zaniolo, pubblica un numero di cellulare: “Chiamate tutti” – FOTO

Autentico mistero social a firma Niccolò Zaniolo. Poco dopo la conclusione della sfida tra Udinese e Roma il talento giallorosso, sul proprio profilo Instagram, ha postato in una storia un numero di cellulare, appartenente probabilmente ad un suo amico (nello stamp sotto abbiamo oscurato le ultime tre cifre per questioni di privacy). Oltre al contatto telefonico, Zaniolo ha allegato anche un messaggio: “Chiamate tutti!”, ed ha poi avviato un video in diretta concluso pochi secondi dopo. Sul profilo whatsapp associato al numero appare la foto di un ragazzo, che i più veloci a registrare la ‘story’ non si saranno di certo fatti sfuggire. Ancora da determinare se si tratti di uno scherzo o se ci sia stato un vero e proprio tentativo di hackeraggio dell’account Instagram del giocatore. Dopo qualche minuti la storia è stata cancella dal profilo. La scorsa estate Zaniolo ha chiuso un accordo di collaborazione con l’agenzia di comunicazione di Fedez, un rapporto che durerà (almeno) due anni e vedrà il talento della Roma seguito dalla Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e, appunto, da Fedez. L’obiettivo è quello di far crescere il brand Zaniolo di pari passo con il calciatore. “Mi fa piacere che lui sia il nostro primo “nuovo acquisto”: è un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che è. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme“, sono le parole di Fedez alla sigla dell’accordo.