Missori: “Un’emozione indescrivibile. Dedicata alla mia famiglia e a mio nonno”

Cosa ti ha detto Mourinho? "Di giocare come so fare, i primi minuti di guardare come è la partita e prendere confidenza, ma poi fare quello che faccio in Primavera".

E' un punto di partenza, in cosa devi migliorare? "Non c'è una cosa in particolare, bisogna farlo giorno per giorno in tutte le cose e dare sempre il massimo per la squadra e per se stesso".