Missori, Pisilli e Faticanti convocati per le gare dell’Italia U19

Il settore giovanile della Roma si conferma tra i migliori in Italia. La FIGC, tramite una nota sul prorpio sito, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per i match contro Germania, Slovenia e Belgio validi per la seconda fase di qualificazione all'Europeo Under 19. Tra i 20 convocati da Bollini, spiccano i nomi di Filippo Missori, Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti. La Roma infatti è l'unica squadra a poter vantare tre ragazzi chiamati in Azzurro. Seguono Juventus e Sassuolo con 2. Oltre ai tre giallorossi anche Davide Mastrantonio, passato in estate dalla Roma alla Triestina.