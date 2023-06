Missori: “La Roma sarà sempre casa mia. È stata la squadra dei miei sogni”

Ufficializzato l'addio di Filippo Missori al Sassuolo , in tandem con l'uscita anche di Cristian Volpato , è tempo dei saluti. Su Instagram, il messaggio da parte di Missori è davvero strappalacrime. Un video che ripercorre i momenti più belli della sua avventura nella squadra che ha sempre tifato seguiti da parole d'amore per la sua Roma : "Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni e speranze con l’auspicio di crescere dentro la Roma, la squadra che tifo fin da quando sono bambino.

Dicono che “casa” è dove ci sono le persone che ti fanno stare bene. Per me questa città e questa squadra è stata, è e sarà sempre casa. Momenti incancellabili, gioie, delusioni, tanto lavoro… tutti uniti per due colori che valgono quanto una vita: il giallo e il rosso. Sono nato e cresciuto qui. Ho giocato nella squadra dei miei sogni. Cosa potevo chiedere di meglio? Vi voglio ringraziare tutti ad uno a uno, per tutto quello che avete fatto per me. Grazie"