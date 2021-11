Missori, il giorno dopo è più bello: “Esordio con la mia squadra del cuore”

La Roma e il legame con il suo popolo è qualcosa che non cambierà mai. E in prima squadra continuano ogni anno a esordire prodotti del vivaio, romani e romanisti. Nel mito di Di Bartolomei, Giannini, Totti, De Rossi e Pellegrini, ora tocca a...

La Roma e il legame con il suo popolo è qualcosa che non cambierà mai. E in prima squadra continuano ogni anno a esordire prodotti del vivaio, romani e romanisti. Nel mito di Di Bartolomei, Giannini, Totti, De Rossi e Pellegrini, ora tocca a Missori, l'ultimo arrivato. Ieri l'esordio del 2004 con lo Zorya, a soli 17 anni. Un grande investimento da parte di Mourinho. E oggi Filippo si gode ancora l'emozione della prima volta: "Esordire in prima squadra con la maglia che ho indossato fin da bambino… Non potevo chiedere di meglio, ringrazio la società e mister per l’opportunità" ha scritto su Instagram.