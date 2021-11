Missori: “Grazie Mourinho per l’opportunità, l’esordio emozione indescrivibile”

"Mi sono fatto trovare pronto senza timore e senza ansia, ci abbiamo scherzato su prima di entrare. Alla fine della partita mi ha regalato il pallone per l'esordio"

La Roma vince con lo Zorya 4-0. Un match che per Filippo Missori resterà indimenticabile. Il classe 2004 ha fatto il suo esordio con i giallorossi ed è il primo 2004 a riuscirci. Queste le sue parole a fine match.

"Un'emozione indescrivibile, per me che sono cresciuto dentro questa società, il mister mi ha chiamato e mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per questo".