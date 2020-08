Missione Europa League, la Roma parte da Fiumicino per Dusseldorf – FOTO – VIDEO

La Roma è pronta per la missione Europa League. I giallorossi sono partiti con un volo alle 9.45 dal Terminal 5 blindatissimo di Fiumicino per Dusseldorf, che dista circa 20 chilometri da Duisburg. Con la squadra sono partiti anche Baldissoni, Zubiria e Fienga. È proprio a Duisburg che Dzeko e compagni oggi sosterranno la rifinitura alla MSV Arena e dove Fonseca (con Mkhitaryan) parlerà in conferenza stampa alle 16.45. Domani alle 18.55 il fischio d’inizio della partita contro il Siviglia di Lopetegui e Monchi, che vale un posto ai quarti di finale. Anche gli andalusi sono partiti stamattina dalla Spagna per raggiungere la Germania.