Missing People ringrazia la Roma per l’adesione alla “giornata internazionale dei bambini scomparsi” – FOTO

Dal Real Madrid alla Roma, passando per il Paok Salonicco e tanti altri club. Sono solo alcuni dei nomi delle società che lunedì 25 maggio hanno preso parte alla “giornata internazionale dei bambini scomparsi”. Da quest’estate, infatti, il club giallorosso ha sostenuto la campagna “Missing People” contribuendo a ritrovare sei minori associando il volto di ogni nuovo acquisto a quello di un minore scomparso. Oggi il profilo social dell’iniziativa ha ringraziato pubblicamente il club di Trigoria per l’impegno: “Grazie alla Roma e alle centinaia di club hanno preso parte a #FootballCares per l’International Missing Childrens Day. Una straordinaria iniziativa che ha unito squadre e associazioni di beneficenza in tutto il mondo per sensibilizzare sul tema dei bambini scomparsi”.