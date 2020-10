Nonostante non sia più il presidente della Roma dallo scorso agosto, James Pallotta ha voluto commentare su Twitter il post che l’account ufficiale del club giallorosso aveva dedicato al ritrovamento della ragazza scomparsa, favorito dalla campagna “Missing People” lanciata dalla società capitolina nel 2019. Queste le parole dell’ex presidente: “Complimenti a Paul Rogers per la sua idea e ai giocatori per averla abbracciata. Ringrazio Dio per i bambini ritrovati“.