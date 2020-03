Missing People, l’impegno di Rogers: “Vogliamo trovare sempre più bambini”

Paul Rogers, responsabile dell’area digital della Roma, ha rilasciato un’intervista a insideedition.com parlando soprattutto dell’iniziativa “Missing People“, che sta riscuotendo un grande successo e sta ricevendo importanti apprezzamenti soprattutto fuori dai confini italiani. Queste le sue parole: “Abbiamo pensato che avevamo un modo per fare qualcosa di diverso e sarebbe stato difficile perché la firma di un calciatore di solito è un momento di gioia mentre questo è un argomento serio. Non lo abbiamo fatto per avere una pacca sulla spalla. L’obbiettivo è trovare più bambini possibili. Abbiamo account social in diverse lingue e abbiamo pensato che si poteva fare qualcosa di virale, per sensibilizzare e per rendere pubblico un caso. Una volta decisa la modalità con cui pubblicizzare un case, l’obiettivo era di diffonderlo a più persone possibili. L’impegno di Smalling? Era molto orgoglioso e ha incoraggiato altre persone a comportarsi così. I nostri fan? Quello che mi fa pensare è che le persone vogliono fare qualcosa per il bene della collettività. Le persone, soprattutto i giovani, sono molto solidali e vediamo un’attenzione da parte di tutti“.