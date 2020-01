Missing People, Cetin: “Felice di contribuire alla ricerca dei bimbi scomparsi”

Continua il successo dell’iniziativa social della Roma Missing People. Oggi i media giallorossi hanno annunciato il ritrovamento di un quindicenne inglese grazie alla campagna promossa dalla società E’ il sesto giovane ritrovato grazie all’impegno e all’aiuto del club. Soddisfazione anche per Mert Cetin, che ha condiviso sui social la sua contentezza: “Sono molto felice di poter contribuire alla ricerca di questi bambini scomparsi. Loro sono il nostro futuro e dobbiamo averne cura. Ringrazio il mio club, l’AS ROMA, per la sensibilità che mostra su questo tema e per essere da esempio per tutti gli altri club“.