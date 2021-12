Miss Mondo, c’è anche la romanista Motta nella ‘notte delle stelle’

Claudia arriva alla rassegna mondiale di stasera come Miss Mondo Italia in carica

Nella notte delle stelle di Miss Mondo , Claudia Motta porterà un po' di Roma in Porto Rico. La ragazza di Velletri sfilerà stanotte (ore 2 in Italia) con altre 97 ragazze sul palco dell'Arena 'Choliseo' a San Juan . Ventunenne, romanista, qualche anno fa Claudia postò un video in cui Francesco Totti , capitano della sua squadra del cuore, le faceva gli auguri per i suoi 18 anni: "Ciao Claudia, tanti auguri e un abbraccio grande. Ah, dimenticavo: non fidanzarti con un laziale".

Claudia arriva alla rassegna mondiale di stasera come Miss Mondo Italia in carica, ma ha già il volo di ritorno programmato per venerdì, quando tornerà dalla sua famiglia in tempo per partecipare a Tiki Taka nella figura dell'Angelo biondo, scelta da Piero Chiambretti: "Cercavo una figura esile, bella, bionda, eterea, non terrena, come gli angeli raffigurati nei quadri del ‘400 e ‘500 italiano - ha detto il presentatore - In Claudia ho trovato tutto questo".