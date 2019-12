Mirante show con l’Inter: ecco i complimenti di Pau Lopez: “Top” – FOTO

Antonio Mirante non ha fatto rimpiangere Pau Lopez, tutt’altro. Lo spagnolo è costretto ad arrendersi nel pomeriggio di ieri a causa di un problema muscolare e contro l’Inter va in campo il secondo portiere giallorosso, autore di due miracoli su Lukaku nel primo tempo e Vecino nella ripresa. Tanti i complimenti arrivati all’ex Bologna e non potevano mancare quelli del suo collega in casa Roma. “Top” scrive il numero 13 di Fonseca a commento delle foto postate da Mirante su Instagram.