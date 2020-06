Mirante: “Roma Cares, occasione per fare del bene e capire cose che ci sfuggono” – VIDEO

La Roma si mette una mano sul cuore e continua il suo lavoro nel sociale. Il club ha condiviso su Twitter un video con le parole di Antonio Mirante relative all’iniziativa dello scorso gennaio. Il portiere e Bryan Cristante avevano fatto visita al reparto riabilitazione pediatrica dell.IRCCS San Raffaele per l’appuntamento annuale del Toys Days. I due giocatori avevano consegnato gadgets giallorossi e fatto divertire, in alcuni momenti di svago, i giovani pazienti presenti. Queste le parole di Mirante.

“Qua è stata una giornata molto particolare. E nonostante l’ambiente e il luogo è stata una giornata di gioia, un pomeriggio di festa ed è quello che volevamo regalare a questi bambini e ragazzi. Non è facile entrare in un reparto come quello dei bambini, però la Roma ha sempre dimostrato, attraverso Roma Ceras e tutte le iniziative che fa, di tenere tanto a questa cosa e noi le abbiamo sposate fin dall’inizio. Ti rendi conto, senza fare niente, di vedere le lacrime per una visita che può sembrare banale. Quel ragazzo me lo ricordo bene, era un tifosissimo, lo abbiamo anche invitato a Trigoria, speriamo di vederlo qui come tutti gli altri. Per loro basta un ‘ciao’, anche con quelli più piccoli, che magari non sanno chi sei, e ti si apre il cuore. Ti fa venire voglia di fare sempre più di queste cose. Questa è un’occasione per noi, per fare del bene e per capire tante cose che magari a volte ci sfuggono. E’ una cosa semplice, però importante per chi la dà e per chi la riceve”.