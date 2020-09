Mirante negativo al Covid: “Felice di essere tornato a lavorare con i miei compagni” – FOTO

Buone notizie in casa Roma. Mirante oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria dopo l’annuncio di due settimane della positività al Covid-19. Il portiere giallorosso era asintomatico e le ultime due settimane le ha passate seguendo il protocollo che in questi casi prevede l’isolamento domiciliare. Nelle ultime ore ha poi sostenuto i test che hanno certificato la negatività al virus dando il via libera alla ripresa degli allenamenti. Anche sui social l’estremo difensore esprime la sua gioia per aver superato il coronavirus: “Felice di essere tornato a lavorare con i miei compagni e di potermi concentrare sulla nuova stagione”.