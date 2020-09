Mirante: “Dzeko tranquillo e felice. Pau Lopez è fortissimo”

A pochi minuti dal match tra Roma e Juventus, che segna l’esordio casalingo stagionale per i giallorossi, ecco le parole di Antonio Mirante, ormai titolare nelle gerarchie di Fonseca.

MIRANTE A ROMA TV

Stasera partita di grande aspettative

Sì, partita importante anche se è solo la seconda in campionato. Dobbiamo fare bene, entrare in campo con determinazione e cercare di vincere, anche in relazione al risultato di domenica scorsa. Speriamo bene…

Il risultato di Verona non rispecchia il gioco della Roma e i suoi miglioramenti

Sì, avevamo approcciato bene. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Con i minuti è calato il ritmo, ma la strada del primo tempo è quella giusta.

MIRANTE A SKY SPORT

Mi aspettavo di essere uno dei portieri della Roma. Fa piacere giocare senza dimenticare che vicino a me c’è un portiere fortissimo. Ora conta il bene della Roma, con Pau abbiamo un rapporto eccezionale.

Dzeko?

L’ho visto tranquillo. E’ stata una settimana particolare. Ha l’esperienza per attraversare questi momenti. E’ felice di stare con noi.