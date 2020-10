Antonio Mirante commenta il vantaggio dei giallorossi al termine del primo tempo contro il Benevento. Le sue parole:

MIRANTE A SKY

Quella tua apertura per Mkhitaryan è la cosa più bella del primo tempo. Un azione in cui però non c’è stato nulla di casuale…

Era un occasione per noi, perché sul calcio piazzato sono venuti su in tanti. Ho visto Mkhitaryan libero e l’ho cercato, poi c’è tutta la bravura dei nostri attaccanti nell’aver concretizzato l’azione.