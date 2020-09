Mirante, sui social l’omaggio a Willy Monteiro. Pau Lopez e Zaniolo lo esaltano – FOTO

Antonio Mirante ha conquistato il posto da titolare della Roma. Almeno questo ha detto il match di ieri sera a Verona, in cui Pau Lopez – arrivato un anno fa dal Betis – è rimasto in panchina dopo un finale di stagione in calo. Il classe ’87 è protagonista anche sui social: emblematica la foto profilo su Instagram, dedicata a Willy Monteiro Duarte, con l’immagine dello sfortunato ragazzo – tifoso romanista – ucciso il 6 settembre scorso, che indossa la maglia giallorossa. Un bell’omaggio da parte di Mirante, che intanto ha incassato anche i complimenti dei compagni per la prestazione di ieri. “Mostro”, commenta Zaniolo mentre anche Pau Lopez – che si è visto scalzare dal ruolo di numero 1 – lo celebra. Un gioco di squadra che senza dubbio Fonseca avrà apprezzato.