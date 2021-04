Mirante: “Accantoniamo l’euforia dell’Europa League e speriamo nei passi falsi delle altre”

Antonio Mirante torna titolare in campionato per il secondo match consecutivo. Prima della partita con il Torino ha raccontato le sue sensazioni. Di seguito l’intervista.

Questa è una partita che arriva in un momento importante, serve ancora più concentrazione

Sì, bisogna riuscire ad accantonare l’euforia del passaggio del turno in Europa League. Dovremo essere bravi a scindere le due cose. Affronteremo una squadra che è in salute, si è ripresa, e che è piena di buoni giocatori. Ci aspettiamo una partita difficile.

Le squadre davanti vincono, quanto è difficile stare dietro?

A questo punto della stagione dobbiamo cercare di pensare a noi stessi e di vincerne il più possibile. E’ ovvio che speriamo in un passo falso di chi ci sta sopra ma dobbiamo pensare prima a noi stessi e a riprendere la continuità che avevamo all’inizio.

Il Torino ha la necessità di fare punti

E’ una parte della stagione dove tutti hanno necessità di fare punti prima del rush finale, il Torino così come noi abbiamo necessità di vincere e sarà una partita da entrambe le parti tirata.