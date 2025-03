Miracolo Ranieri: dalla zona retrocessione all’Europa. Tutti i punti recuperati

La Roma è rinata grazie alla cura Ranieri. Nel 2025 è la squadra che ha fatto più punti (26) e non perde da dodici gare in Serie A. Un miracolo vero e proprio considerando la classifica il giorno dell'arrivo di Sir Claudio. Il 10 novembre - dopo la sconfitta contro il Bologna - la Roma di Juric era dodicesima a +4 sulla zona retrocessione. Una situazione drammatica che ha portato all'esonero del tecnico croato. Adesso i giallorossi sono tornati in zona Europa e si trovano settimo posto in classifica. Si è messa alle spalle Udinese, Empoli e Torino ma soprattutto Fiorentina e Milan. Con Ranieri la Roma ha recuperato 13 punti ai Viola (da -12 a +1) e 7 ai rossoneri (da -5 a +2). Si riavvicina anche il quarto posto occupato al momento dalla Juventus. I bianconeri a novembre distavano 11 punti, oggi 'solamente 6'. Riavvicinata anche la Lazio che è passata da -12 a -4, ma ha una partita in meno. La squadra di Baroni giocherà questa sera all'Olimpico contro l'Udinese ed ha la possibilità di superare la Juventus. Recuperato un punto anche al Bologna di Italiano. Resta invariata la distanza dall'Atalanta mentre Napoli e Inter hanno aumentato il divario. Ma a Ranieri non si poteva chiedere di più.