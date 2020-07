Mirabelli: “Io alla Roma? Non vado a fare il burattino”

Massimiliano Mirabelli a gamba tesa sulla questione Roma. L’ex direttore sportivo del Milan ha parlato a Retesport e ha commentato la possibilità di lavorare a Trigoria in futuro. Ecco le sue parole: “La Roma non sta vivendo un grande momento. Io amo fare questo lavoro, essere titolare del proprio ruolo. Oggi alla Roma è impossibile. Non accetto un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno”. Il dirigente calabrese è stato accostato in passato alla Roma e il suo nome è tornato a farsi sentire dopo l’addio di Petrachi. Mirabelli era stato all’Olimpico a vedere i giallorossi in occasione dell’ultimo derby. Per il momento però il suo futuro sembra lontano da Trigoria.