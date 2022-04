Mino Raiola, ecco tutto i giocatori che ha portato alla Roma

Tanti gli affari in ottica giallorossa a cui ha partecipato il noto procuratore che ora si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Redazione

Mino Raiola, uno dei più famosi procuratori sportivi degli ultimi anni, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il noto agente è stato protagonista anche con molti affari che hanno portato vari giocatori alla Roma e c'è chi ha inciso di più chi meno. Il primo nome è sicuramente quello di Henrikh Mkhitaryan, l'unico giocatore della scuderia di Raiola insieme a Riccardo Calafiori (ora in prestito secco al Genoa) presente nella rosa giallorossa ad inizio stagione. L'armeno è arrivato nella capitale l'ultimo giorno di mercato della sessione estiva della stagione 2019/2020 e da quel giorno si è innamorato di Roma e dei suoi tifosi. Nelle ultime settimane si vociferava anche di un rinnovo imminente di contratto per Mkhitaryan che ovviamente ora è congelato.

Non solo Mkhitaryan e Calafiori: ecco tutti gli altri

Mkhitaryan e Calafiori non sono gli unici giocatori che ha portato Raiola a Roma. Andando a ritroso troviamo il nome di Justin Kluivert, nome su cui l'agente aveva puntato molto sin dai tempi in cui militava all'Ajax. Arrivato nella capitale, l'attaccante olandese è stato travolto da un bagno di folla all'aeroporto di Fiumicino, ma il bilancio per lui in giallorosso è stato decisamente negativo ed ora si trova in prestito con diritto di riscatto al Nizza. Un nome che invece ha inciso tanto è quello di Kostas Manolas: il difensore greco è stato per diversi anni una colonna fondamentale della retroguardia romanista raggiungendo nel 2018 la semifinale di Champions League con i giallorossi.

Ci sono altri tre talenti che appartengono alla scuderia di Raiola che invece facevano parte del settore giovanile giallorosso: Luca Pellegrini, Gianluca Scamacca e Marco Tumminello. Il terzino è passato alla Juventus nell'affare che ha portato Leonardo Spinazzola in giallorosso, Scamacca non ha mai esordito in prima squadra ed è stato venduto al PSV ai tempi della Primavera. Ora si trova al Sassuolo ed è una delle punte più promettenti del calcio italiano. Per quanto riguarda Tumminello, invece, nel mercato estivo della stagione 2018/2019 è passato all'Atalanta per 6 milioni di euro dove si trova attualmente. Un altro giocatore che Raiola ha portato a Roma è Mido: nel 2004 è passato alla Roma dal Marsiglia, firmando un quinquennale da quasi 2 milioni di euro a stagione. In quella stagione in realtà la Roma avrebbe voluto Ibra, ma alle fine la spuntò l’egiziano. Con risultati pessimi.

Matteo Celletti