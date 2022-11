Mimun (direttore TG5) grida al complotto: “Giallo a Milinkovic, rosso al veronese…”

Clemente Mimun, direttore del TG5 di fede laziale, ha espresso il suo giudizio sull'arbitraggio di Manganiello su Twitter: "Un giallo a Milinkovic,un rosso al veronese e Manganiello non verrà fermato...". Tante polemiche intorno all'ammonizione del serbo. Anche Sarri nel post gara con la Salernitana ha detto di non aver gradito la decisione del direttore di gara: "Ho visto un giocatore mettere la mani addosso all’arbitro senza essere squalificato, ci basterebbe avere lo stesso trattamento". Mourinho dopo il match con il Verona non ha perso tempo e ha replicato: "Quando si pensa troppo alla partita successiva si sbaglia". Prima del derby ci sarà la delicata sfida in Europa League contro il Ludogorets ma il clima è già incandescente.