Milito: “Sono deluso da Lukaku, ci sono rimasto male. Per fortuna è arrivato Thuram”

Diego Milito, storico ex attaccante dell'Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha trattato alcuni temi molto caldi della squadra nerazzurra. Tra questi, oltre che parlare del nuovo acquisto Thuram, ha espresso le sue perplessità circa le modalità con cui Lukaku ha rotto con la società milanese. Ecco le sue parole: "La questione Lukaku mi ha sorpreso molto. Mi ha deluso la modalità, la maniera con cui il giocatore ha fatto la sua scelta. L’Inter puntava ancora su di lui, lui in nerazzurro aveva fatto benissimo: è stato trattato bene da tutti, anche i tifosi l’avevano riaccolto dopo il ritorno dal Chelsea... ecco, per questo ci sono rimasto male. Per fortuna è arrivato Thuram...". L'ex giocatore è stato protagonista indiscusso con l'Inter nella conquista del triplete quando sulla panchina nerazzurra era presente Mourinho nella stagione 2009-2010.