Milito: “Roma è la piazza giusta per Mourinho. Sarò sempre grato a José”

Diego Milito , ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera nel quale ha parlato della finale di Champions dei nerazzurri e di José Mourinho . Queste le sue parole:

Cosa provò sapendo che Mourinho non sarebbe tornato con voi a Milano? "Un mix di emozioni: eravamo felici per aver vinto, ma dispiaciuti di non continuare a lavorare con lui. È stato un colpo il suo addio, era un punto di riferimento".