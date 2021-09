Milinkovic: “Bello segnare alla Roma, questa vittoria ci darà la spinta”

"Abbiamo fatto una buona partita e giocato meglio di quelle di prima"

Partita bella nel primo tempo, parlava di una scintilla che doveva scoccare Sarri... Sì abbiamo fatto una buona partita e giocato meglio di quelle di prima, ci serviva una vittoria nel derby per andare avanti e per aspettare le prossime partite con una motivazione in gol.