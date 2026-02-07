Milano-Cortina 2026, sugli spalti del curling spunta una sciarpa della Roma – FOTO

La passione giallorossa non ha confini e anche le Olimpiadi Invernali sono diventati un parterre d'eccezione dove sfoggiare i colori della Roma

La passione dei tifosi giallorossi per la Roma, si sa, non ha confini. E così, dopo quanto accaduto l'anno scorso a Wimbledon ma non solo, anche le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina sono diventate un parterre dove sfoggiare con orgoglio i colori della Roma. E proprio questo è accaduto questa sera a Cortina d'Ampezzo sugli spalti del curling, durante l'incontro tra l'Italia della coppia Constantini-Mosaner e la Norvegia vinto dalla coppia azzurra per 6-5 in rimonta al termine di un pazzo 8° end.