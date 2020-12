Milanese: “È una serata indimenticabile per me”

La Roma esce sconfitta con il Cska Sofia, ma sarà comunque una notte indimenticabile per Milanese, che ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. Queste le sue parole alla fine della partita.

MILANESE A SKY

“Sarà una serata indimenticabile. Poteva andare meglio per il risultato. Poteva andare meglio, ma sono soddisfatto”.

Quale è la posizione dove pensi di poterti esprimere meglio?

Nasco trequartista o seconda punta. Dove mi mette il mister gioco. Cerco di dare sempre il meglio.

Che indicazioni hai avuto da Fonseca e dai compagni più esperti? Debuttare dal primo minuto è un’altra cosa rispetto a entrare in corsa…

Il mister mi ha detto di giocare come sapevo. Anche i compagni di squadra mi hanno detto di stare tranquillo perché le qualità le ho e poi di prendere in mano la partita.