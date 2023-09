Milan, accordo con l’ex Roma Vergine: sarà il responsabile del settore giovanile

Il dirigente, che ha ottenuto 6 titoli nazionali nella Capitale, è pronto a firmare per dare il via alla sua nuova esperienza nel club rossonero

Dopo appena due anni, le strade di Vincenzo Vergine e della Roma si sono divise. Il responsabile del settore giovanile, infatti, ha lasciato il club giallorosso dove ha raccolto grandi risultati sportivi. Come riportato da SkySport, per Vergine sta per iniziare una nuova avventura al Milan. L'accordo tra le parti è ormai imminente, e si attende solo l'ufficialità da parte della società rossonera. Per l'ex direttore giallorosso, sono ben 6 i titoli nazionali giovani conquistati nella sua esperienza nella Capitale. La Roma, dal suo canto, ha già affidato l'incarico a Gianluca Gombar. Un cambio importante nell'organigramma dirigenziale giallorosso che vanta uno dei migliori settori giovanili d'Italia.