Milan, tiri in porta e partitella a campo ridotto. Domani alle 15 la conferenza di Pioli

Anche per il Milan inizia la piccola ma serrata marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. Il gruppo di Pioli, reduce dal sofferto passaggio del turno in Europa League contro la Stella Rossa, si è ritrovato tra le mura di Milanello: seduta defaticante e palestra per gli undici titolari di ieri, mentre per gli altri torello a tema ed esercitazioni tattiche. L’allenamento si è chiuso con lavoro sul possesso palla, partitella a campo ridotto e tiri in porta. Domani sarà giorno di conferenza, con Pioli che prenderà la parola alle 15 per presentare il match di cartello della giornata di Serie A. Un’occasione importante per la Roma per fare risultato pieno contro una big.