Milan, Thiaw: “A Roma partita difficile, ma andiamo all’Olimpico con fiducia”

Stasera l'Atalanta, sabato il Milan alle 18. In sei giorni la Roma si gioca una fetta importante di corsa Champions, ma così sarà anche per i rossoneri che al momento sono appaiati ai giallorossi. Dopo la vittoria con il Lecce, Malick Thiaw ha parlato a 'Milan TV' della sfida dell'Olimpico: "Ci aspetta una partita difficile, importante, ma crediamo in noi stessi conosciamo le nostre qualità e sappiamo quello che possiamo dare in campo, quindi andiamo a Roma con fiducia".