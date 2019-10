Milan, Theo Hernandez avverte la Roma: “Lotteremo fino alla fine”

Theo Hernandez, esterno del Milan, ha parlato ai canali societari rossoneri per presentare la sfida di domani contro la Roma, match che andrà in scena alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole rilasciate a Milan TV: “Siamo pronti per ogni tipo partita. Pronti a lottare fino agli ultimi secondi del match. Sarà una partita difficile, ma bellissima“. L’ex laterale del Real Madrid sarà sicuramente uno dei titolari scelti da Pioli, uno dei pochi ha mantenere il rendimento altissimo nonostante le vicissitudini affrontate fin qui dai rossoneri in stagione.