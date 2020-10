Milan, terapie e doppie sedute d’allenamento: così Calhanoglu ‘rincorre’ la Roma

Hakan Calhanoglu non molla. Sebbene l’infortunio alla caviglia lo abbia costretto ai box per la partita di Europa League con il Celtic, il turco potrebbe essere a disposizione con la Roma. Come riporta infatti gianlucadimarzio.com, il fantasista sta tentando un recupero lampo in vista del match di San Siro. Il dolore alla caviglia sta diminuendo giorno dopo giorno, così Calhanoglu stringerà i denti e proverà a forzare: sono in programma terapie e due allenamenti al giorno. Pioli potrebbe tirare un sospiro di sollievo data l’importanza del turco nel sistema di gioco del Milan capolista, e spera di poterlo almeno portare in panchina lunedì sera. Intanto i rossoneri hanno portato a casa una vittoria importante in Europa League, facendo affidamento come la Roma alle seconde linee e trovando risposte importanti da Krunic, Hauge e Brahim Diaz.