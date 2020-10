Milan, tampone negativo per Duarte. Contro la Roma ci sarà

Stefano Pioli continua a ritrovare tasselli per il mosaico rossonero del suo Milan. Come riporta Sky Sport infatti il nuovo test eseguito a Leo Duarte avrebbe dato esito negativo, con il difensore che si appresta così a tornare definitivamente a disposizione del tecnico. Con Gabbia ancora in isolamento a causa del Covid, Romagnoli appena tornato dopo un lungo stop e Kjaer costretto agli straordinari, il ritorno dell’ex Flamengo permetterà a Pioli di allargare le rotazioni difensive sia considerando l’impegno in Europa League con il Celtic sia alla luce del match di lunedì prossimo tra Milan e Roma. La sfida di San Siro rappresenterà una prima svolta importante sia per i rossoneri sia per i giallorossi di Fonseca, in fiducia dopo la convincente e rotonda vittoria di ieri contro il Benevento.