Milan, stiramento al flessore per Duarte: presenza a rischio contro la Roma

Il tour de force finale, per ripresa e chiusura del campionato, dovrà fare i conti necessariamente con la frequenza sempre maggiore di infortuni. Un nuovo stop arriva direttamente da casa Milan: si tratta di Duarte, difensore rossonero che non ha mai trovato in stagione lo spazio desiderato. Il brasiliano, classe ’96, ha riportato uno stiramento al flessore del polpaccio che lo costringerà al lavoro individuale per le prossime 3/4 settimane. Il Milan, secondo impegno post-coronavirus per la Roma previsto per il 28 giugno alle 17.15, potrebbe essere costretta a rinunciare a Duarte per la partita contro i giallorossi