Milan, Scaroni: “Zaniolo è un buon giocatore”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione di un libro scritto da Maurizio Lupi sul club rossonero. Tra i vari temi trattati, il numero uno della società milanese si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo: "È un buon giocatore". Il numero 22 giallorosso è in uscita dalla capitale e il Milan è una delle squadre interessate. Le parti non sono d'accordo sulla formula e sulle cifre del trasferimento. Difficile che alla fine l'operazione si concretizzi, ma la società rossonera ci sta provando e questa piccola ammissione del suo presidente suona come una conferma dell'interessamento, che ormai parte da lontano.