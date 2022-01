Polemica Roma: posta il risultato finale con la trattenuta di Tonali a Zaniolo

Il club giallorosso ha condiviso sui social la grafica risultato del match col Milan, postando in bella vista la trattenuta di Tonali a Zaniolo a fine primo tempo

La Roma apre l'anno con una brutta sconfitta a 'San Siro' contro il Milan, senza farsi mancare più di qualche polemica arbitrale. Nel postpartita Mourinho non ha risparmiato le critiche a Chiffi per qualche decisione controversa, rigore dell'1-0 in primis. "Senza personalità", ha detto il portoghese prendendosela sia col direttore di gara che con il Var Aureliano. Sui social, inoltre, al triplice fischio finale anche lo stesso club giallorosso ha lanciato più di una frecciata all'arbitro. Per la consueta grafica che riporta il risultato finale del match, infatti, con uno scatto significativo, la Roma ha scelto un'immagine decisamente non casuale. Ovvero quella di Zanioloe la sua maglia tirata, trattenuta da Tonali in un contatto in area di rigore nel finale di primo tempo. Un episodio che l'arbitro e il Var hanno valutato in diretta e con un silent check senza assegnare ovviamente il rigore alla Roma. Un altro episodio che ha fatto discutere e che ha scatenato le proteste in campo di Zaniolo.