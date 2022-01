Milan-Roma, ufficiale: tra i rossoneri altri tre giocatori positivi al Covid

I rossoneri hanno comunicato la positività di altri tre calciatori. Oggi non si sono allenati, inoltre, Romagnoli, Calabria e Tomori

L'ombra del Covid torna anche su Milan-Roma. Dopo la lunga serie di casi in Serie A, con alcune squadre fermate dalle Asl di competenza, in questi minuti anche il club rossonero ha comunicato la positività di altri tre calciatori, di cui non sono stati specificati i nomi. "AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie - si legge nel comunicato -. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats". Questi tre calciatori si aggiungono a Tatarusanu e un altro giocatore positivo di cui non è stato ufficializzato il nome, in aggiunta ovviamente agli assenti per la Coppa d'Africa Bennacer, Ballo-Touré e Kessie. Oggi inoltre, come riporta 'Sky Sport', quest'oggi non si sono allenati Calabria, Tomori e Romagnoli e non saranno a disposizione domani. Questa la probabile formazione del Milan contro la Roma: Maignan; Kalulu, Gabbia, Forenzi, Theo Hernandez; Tonali Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Giroud. Non al meglio ancora Ibrahimovic, Leao e Rebic.