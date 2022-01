Milan-Roma , tra poco Mourinho in conferenza stampa – LIVE

Tra poco le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia di Milan-Roma

Alle 16 Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa presentando il big match di giovedì alle 18 contro il Milan. I giallorossi sono chiamati a ripetere l'ottima prestazione di Bergamo per continuare a sperare nel sogno Champions League. Il portoghese potrà contare su tutti i titolari tranne ovviamente Spinazzola che dovrebbe tornare a disposizione per febbraio. Pellegrini ha recuperato e andrà regolarmente in campo così come El Shaarawy, disponibile solo per la panchina. Rui Patricio non è al meglio per un problema alla schiena, ma vista la positività di Fuzato, il portiere romanista stringerà i denti per esserci.